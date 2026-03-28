【ワシントン共同】米CBSテレビは27日、米空母ジョージ・H・W・ブッシュが中東を管轄する米中央軍の担当海域に派遣されると報じた。対イラン軍事作戦に参加する可能性があるという。別の1隻が作戦展開中に火災が起きたため離脱して修理中で、交代するとの見方が出ている。CBSによると、ジョージ・H・W・ブッシュ空母打撃群に所属するミサイル駆逐艦3隻が最近米本土を出航した。米軍は今回、原子力空母のエーブラハム・リンカ