日本国内で「中国EV」と言えば、日本市場にも進出し、世界販売で中国車トップのBYDのイメージが強い。しかし、多くの日本人がまだ知らない世界で、知能化が進み、そうした分野ではBYDですら後れを取っている。【前編記事】『「日本車が世界一優秀」はとっくに幻想…中国を訪れてわかった“日本人が認めたがらない”残酷な真実』よりつづく。4000万円「空飛ぶクルマ」も間もなく発売実際、取材に出向いた深圳では、スマホ経由