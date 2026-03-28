トヨタすら中国車には敵わない「哀しすぎる理由」日本のお家芸”自動車産業”、すでに周回遅れだった

日本国内で「中国EV」と言えば、日本市場にも進出し、世界販売で中国車トップのBYDのイメージが強い。しかし、多くの日本人がまだ知らない世界で、知能化が進み、そうした分野ではBYDですら後れを取っている。

【前編記事】『「日本車が世界一優秀」はとっくに幻想…中国を訪れてわかった“日本人が認めたがらない”残酷な真実』よりつづく。

4000万円「空飛ぶクルマ」も間もなく発売

実際、取材に出向いた深圳では、スマホ経由でタクシーを呼ぶと、運転手がいないロボットタクシーが来て、人ごみの中でも自動車専用道路でもすいすいと走っていく。車内の温度調節もAIによる音声認識で対応する。

中国広州市に本社を置く小鵬汽車の胡逸寧副総裁は「わが社はグローバルに成長するAI企業になりたい。スマートカーやヒト型ロボットなどに力を入れている」と語る。

同社は'14年に創業した新興EVメーカーで、創業者で最高経営責任者（CEO）の何小鵬氏はIT企業出身。現在はニューヨーク証券取引所にも上場している。

同社はいま、「空飛ぶクルマ」に力を入れている。大型車の天井が開き、そこから電動式のプロペラが飛び出す「eVTOL」（電動垂直離着陸機）だ。電池が切れそうになると、戻ってきて充電する。'26年から発売予定で価格は日本円で約4000万円。中国では高度1000メートル以下を「低空経済圏」と呼び、物流や観光に活用する動きが出ている。

技術革新は、中国における日本メーカーの戦略にも大きな影響を及ぼしている。

トヨタ、日産も後追いに必死だが…

経営再建中の日産自動車で、数少ないヒット車がある。それは、中国での合弁会社・東風日産が'25年春から中国内で発売したEVの「N7」だ。中国人技術者が開発し、中国の自動運転ベンチャーであるモメンタの技術を導入した。

東風日産商品企画部の呉越部長はこう説明する。

「ディスプレイ上のエンターテイメント機能を強化したことや、自宅のリビングを車の中に持ち込んだ発想が評価されている。たとえば『AIシート』には49個のセンサーが付いていて、座席が走行状態や乗員の姿勢などに合わせて乗りやすく自動的に対応する。こうしたことができるのは、高性能な半導体を使うなど最新のソフトウェア技術を導入しているからです」

トヨタ自動車も'26年から中国内で発売するEV「bZ7」には、ファーウェイの車載OS、モメンタの自動運転システムを採用している。

こうした動きを見ていると、日本市場は、電動化で遅れ、さらに知能化でも後手に回り、2周遅れの感がある。

欧米、日本、中国で自動車向けデジタルエンジニアリングサービスを提供している米ケアソフト社のマシュー・バーチャパランピルCEOは、日本と中国の違いについて「Fail fast and learn（失敗から早く学ぶ）」という点にあると指摘する。

中国企業はまずやってみて、そこから軌道修正して技術を完成させていく。これに対し日本は規制が厳しいという側面もあり、過剰に分析して、過剰に計画・仕様を作ることに時間をかけ市場投入が遅れる。これでは中国EVには勝てないだろう。

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「週刊現代」2026年3月30日号より

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