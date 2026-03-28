米国テスラ社の国内法人であるTesla Japan合同会社（TSRコード：298360276、東京都港区、以下テスラ社）の社員が、解雇の撤回と解雇期間中の給与相当額（バックペイ）の支払いを求めていた訴訟で、被告側が「請求を認諾する」と宣言した。今年2月に原告側が会見で明らかにすると、大きな話題となった。この訴訟で原告代理人を務めた坪井僚哉弁護士（法律事務所アルシエン）は、プロボクサーライセンスを持つ異色の弁護士だ。