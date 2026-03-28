世界的ヒット番組の日本版『THE FLOOR』が、きょう23日（後7：00〜後9：54）に日本テレビ系で放送される。【写真】超豪華！日本版『THE FLOOR』出演者2023年オランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで放送されているメガヒット番組『THE FLOOR』。優勝賞金1000万円を懸けて、挑戦者たちが1対1のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ、陣地を拡大していく陣取り