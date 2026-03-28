世界的ヒット番組日本版『THE FLOOR』今夜放送 MCは岡田准一【挑戦者一覧掲載】
世界的ヒット番組の日本版『THE FLOOR』が、きょう23日（後7：00〜後9：54）に日本テレビ系で放送される。
【写真】超豪華！日本版『THE FLOOR』出演者
2023年オランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで放送されているメガヒット番組『THE FLOOR』。優勝賞金1000万円を懸けて、挑戦者たちが1対1のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ、陣地を拡大していく陣取りバトルとなる。
最初のチャレンジャーとなった片寄涼太（GENERATIONS）は、隣り合うプロボクサー・那須川天心を指名。MC・岡田准一も「緊張するなぁ！」と力が入るビッグマッチがいきなり実現する。指名された那須川も「挑まれたらやるだけなので」と気合い十分に迎え撃つ。
対決ジャンルは、ディフェンダー・那須川の得意ジャンル“夏”。互いに持ち時間は45秒となり、夏にまつわる画像の名前を交互に答えていき、持ち時間が先になくなった方の負けとなる。パスを1回するごとに3秒のペナルティーが発生する。いかにパスを少なくし、画像の名前を即答できるかが勝利の鍵となる。冷静沈着な片寄がテンポよく解答し、那須川も持ち前の反射神経で即答を連発。互いに一歩も譲らない大接戦は、まさかの結末になる。
レスリング界きってのお菓子好きである登坂絵莉と吉田沙保里は、ジャンル「3時のおやつ」で対決。レスリングでは何度も手合わせしている2人。登坂は「沙保里さんが引退してから戦いを挑んでも勝てなかった。“3時のおやつ”だけは勝ちたい！」と下剋上を狙う。夢の金メダリスト対決は、高速タックルならぬ“高速解答”で壮絶な打ち合いに。時間だけでなくメンタルも削られていく。
元日向坂46キャプテン・佐々木久美は、クロちゃん（安田大サーカス）を相手に、大好きなジャンル“お笑い芸人”で勝負する。しかし、1秒を争う緊張感にのまれてパニックになった佐々木が絶体絶命に。「ヤバい…！」時間がどんどん減っていく中、大逆転を起こせるか。
優勝候補の歌舞伎俳優・尾上右近は、芸人･中岡創一（ロッチ）とジャンル“世界の食べ物”で対決。博識な尾上が有利と思いきや、バラエティー番組で世界中を訪れている中岡が尾上を追い詰める波乱の展開になる。最後は、大どんでん返しの結末を迎える。
さらに、元アイドリング!!!・佐藤ミケーラ倭子VS河合郁人というアイドル同士による大白熱のサウンドデュエルや、俳優･大谷亮平VS横尾渉（Kis-My-Ft2）のアニマルデュエルにフロアは熱狂する。
脱落者が生まれる中、巨大勢力が続々誕生。同志社大卒のインテリミュージシャン・岡崎体育は“リターン作戦”で領土を拡大する。ベテラン俳優・草刈民代は「何も考えてない」と無欲の快進撃。早大卒の頭脳派俳優・小手伸也も冷静な駆け引きでフロアを翻弄（ほんろう）する。そんな中、森田哲矢（さらば青春の光）が巨大王国を建国。難攻不落の森田の牙城に、上智大卒にして4ヶ国語をこなす才女・森迫永依が果敢に挑み、戦いは激化する。
フェンシング・江村美咲も「実家の車を買い替えたい」と虎視眈々と優勝を狙い、元日向坂46・齊藤京子は得意ジャンル“アイドル”を武器に大番狂わせを起こす気満々。本気で賞金を取りに来た3児の母・小倉優子、戦わずして天下統一をもくろむ伏兵みなみかわ、天真らんまんな戦いで旋風を起こす大友花恋、キレキレの頭で優勝候補に躍り出る曽野舜太（M!LK）、予測不能な村重杏奈、宇梶剛士、王林、黒田みゆ（日テレアナウンサー）、近藤春菜（ハリセンボン）、陣（THE RAMPAGE）、鈴木亜美、長谷川雅紀（錦鯉）、柳原可奈子が、それぞれ得意ジャンルを引っ提げて参戦する。
【『THE FLOOR』挑戦者一覧】
宇梶剛士、江村美咲、大谷亮平、大友花恋、岡崎体育、小倉優子、尾上右近、王林、片寄涼太（GENERATIONS）、河合郁人、草刈民代、クロちゃん（安田大サーカス）、黒田みゆ、小手伸也、近藤春菜（ハリセンボン）、齊藤京子、佐々木久美、佐藤ミケーラ倭子、鈴木亜美、曽野舜太（M!LK）、陣（THE RAMPAGE）、登坂絵莉、中岡創一（ロッチ）、長谷川雅紀（錦鯉）、那須川天心、みなみかわ、村重杏奈、森迫永依、森田哲矢（さらば青春の光）、柳原可奈子、横尾渉（Kis-My-Ft2）、吉田沙保里（※50音順）
【写真】超豪華！日本版『THE FLOOR』出演者
2023年オランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで放送されているメガヒット番組『THE FLOOR』。優勝賞金1000万円を懸けて、挑戦者たちが1対1のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ、陣地を拡大していく陣取りバトルとなる。
対決ジャンルは、ディフェンダー・那須川の得意ジャンル“夏”。互いに持ち時間は45秒となり、夏にまつわる画像の名前を交互に答えていき、持ち時間が先になくなった方の負けとなる。パスを1回するごとに3秒のペナルティーが発生する。いかにパスを少なくし、画像の名前を即答できるかが勝利の鍵となる。冷静沈着な片寄がテンポよく解答し、那須川も持ち前の反射神経で即答を連発。互いに一歩も譲らない大接戦は、まさかの結末になる。
レスリング界きってのお菓子好きである登坂絵莉と吉田沙保里は、ジャンル「3時のおやつ」で対決。レスリングでは何度も手合わせしている2人。登坂は「沙保里さんが引退してから戦いを挑んでも勝てなかった。“3時のおやつ”だけは勝ちたい！」と下剋上を狙う。夢の金メダリスト対決は、高速タックルならぬ“高速解答”で壮絶な打ち合いに。時間だけでなくメンタルも削られていく。
元日向坂46キャプテン・佐々木久美は、クロちゃん（安田大サーカス）を相手に、大好きなジャンル“お笑い芸人”で勝負する。しかし、1秒を争う緊張感にのまれてパニックになった佐々木が絶体絶命に。「ヤバい…！」時間がどんどん減っていく中、大逆転を起こせるか。
優勝候補の歌舞伎俳優・尾上右近は、芸人･中岡創一（ロッチ）とジャンル“世界の食べ物”で対決。博識な尾上が有利と思いきや、バラエティー番組で世界中を訪れている中岡が尾上を追い詰める波乱の展開になる。最後は、大どんでん返しの結末を迎える。
さらに、元アイドリング!!!・佐藤ミケーラ倭子VS河合郁人というアイドル同士による大白熱のサウンドデュエルや、俳優･大谷亮平VS横尾渉（Kis-My-Ft2）のアニマルデュエルにフロアは熱狂する。
脱落者が生まれる中、巨大勢力が続々誕生。同志社大卒のインテリミュージシャン・岡崎体育は“リターン作戦”で領土を拡大する。ベテラン俳優・草刈民代は「何も考えてない」と無欲の快進撃。早大卒の頭脳派俳優・小手伸也も冷静な駆け引きでフロアを翻弄（ほんろう）する。そんな中、森田哲矢（さらば青春の光）が巨大王国を建国。難攻不落の森田の牙城に、上智大卒にして4ヶ国語をこなす才女・森迫永依が果敢に挑み、戦いは激化する。
フェンシング・江村美咲も「実家の車を買い替えたい」と虎視眈々と優勝を狙い、元日向坂46・齊藤京子は得意ジャンル“アイドル”を武器に大番狂わせを起こす気満々。本気で賞金を取りに来た3児の母・小倉優子、戦わずして天下統一をもくろむ伏兵みなみかわ、天真らんまんな戦いで旋風を起こす大友花恋、キレキレの頭で優勝候補に躍り出る曽野舜太（M!LK）、予測不能な村重杏奈、宇梶剛士、王林、黒田みゆ（日テレアナウンサー）、近藤春菜（ハリセンボン）、陣（THE RAMPAGE）、鈴木亜美、長谷川雅紀（錦鯉）、柳原可奈子が、それぞれ得意ジャンルを引っ提げて参戦する。
【『THE FLOOR』挑戦者一覧】
宇梶剛士、江村美咲、大谷亮平、大友花恋、岡崎体育、小倉優子、尾上右近、王林、片寄涼太（GENERATIONS）、河合郁人、草刈民代、クロちゃん（安田大サーカス）、黒田みゆ、小手伸也、近藤春菜（ハリセンボン）、齊藤京子、佐々木久美、佐藤ミケーラ倭子、鈴木亜美、曽野舜太（M!LK）、陣（THE RAMPAGE）、登坂絵莉、中岡創一（ロッチ）、長谷川雅紀（錦鯉）、那須川天心、みなみかわ、村重杏奈、森迫永依、森田哲矢（さらば青春の光）、柳原可奈子、横尾渉（Kis-My-Ft2）、吉田沙保里（※50音順）