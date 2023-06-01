英国遠征中の日本代表は28日（日本時間29日）、ハムデンパークでスコットランドと親善試合を行う。森保一監督（47）が前日会見に臨んだ。今回はMF南野（モナコ）、MF久保（レアル・ソシエダード）の主力シャドー2人がケガで不在。指揮官は先発について「最終的にどの選手を起用するかは今日のトレーニングで決めたい」とした上で「南野が招集できないので試さないといけない部分はある。交代枠11人のレギュレーションが設定さ