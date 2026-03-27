BSテレ東は27日、BS4K放送を来年1月23日に終了すると発表した。広告収益の困難な状況が続いていることを理由に挙げた。【画像】前園がテレ東ロケで全治半年の負傷マネジメントが声明発表によると、2027年1月23日でBS4K放送を終了し、26年秋をめどに始めるWOWOWオンデマンドでの無料配信に移行する。2018年12月のBS4K放送開始以来、高精細な映像を届けてきたとした上で「広告収益の確保が困難な状況が続いていることもあり