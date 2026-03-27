BSテレ東、BS4K放送終了を発表 来年1月「広告収益の困難な状況が続いている」
BSテレ東は27日、BS4K放送を来年1月23日に終了すると発表した。広告収益の困難な状況が続いていることを理由に挙げた。
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発表によると、2027年1月23日でBS4K放送を終了し、26年秋をめどに始めるWOWOWオンデマンドでの無料配信に移行する。
2018年12月のBS4K放送開始以来、高精細な映像を届けてきたとした上で「広告収益の確保が困難な状況が続いていることもあり、放送から配信へと視聴環境を移行することにいたしました」とした。
4Kコンテンツは引き続き制作するとし、過去の４Kコンテンツの一部は「WOWOWオンデマンド」で、無料で見られることを周知した。さらなる利便性の向上を目指し、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」から「ＷＯＷＯＷオンデマンド」への遷移・誘導にも取り組む予定とした。現行のBS2K放送は継続する。
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