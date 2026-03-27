ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第7話が25日に放送。第7話では、前回の「3rdモテVOTE」で1位に輝いたキングとクイーンが、それぞれ意中の相手を指名して一晩を過ごす特別な“宿泊デート”へ向かった。【写真】これは落ちる…！ギャルモデルにイケメン格闘家が寝起きキス『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家