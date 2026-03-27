以前から極めて独創的なイラストをSNSで投稿しては話題を呼び、ネット住民から親しみを込めて「画伯」と呼ばれている俳優の田辺誠一（56）が27日、自身のXを更新。タレント・黒柳徹子の変わらず独特な“似顔絵”を披露し話題となっている。【写真】「デフォルメの天才」黒柳徹子の似顔絵を披露した“画伯”田辺誠一田辺は「4/1（水）に『徹子の部屋』に出演します。と言うことで徹子さんを描いてみました」とテレビ朝日系『徹