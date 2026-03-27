2026年3月、妻で元アイドルのゆみのさんとセブ島を旅行したお笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん。3月3日には、Xに《セブ島に観光に来ただけです！信じて下さい！》というコメントとともに、アロハシャツに迷彩柄のハーフパンツを合わせ、さらにサングラスをかけて、足元はサンダルという“怪しげビジュアル”の写真を投稿して、ファンの笑いとツッコミを誘った。「良ちゃんは3月26日にもXを更新したのですが、今回は小学校