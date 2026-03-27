2026年3月、妻で元アイドルのゆみのさんとセブ島を旅行したお笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん。3月3日には、Xに《セブ島に観光に来ただけです！ 信じて下さい！》というコメントとともに、アロハシャツに迷彩柄のハーフパンツを合わせ、さらにサングラスをかけて、足元はサンダルという“怪しげビジュアル”の写真を投稿して、ファンの笑いとツッコミを誘った。

「良ちゃんは3月26日にもXを更新したのですが、今回は小学校低学年のころと思われる、校庭で撮影された、インパクトのある写真を投稿しました。

運動会だったのか、良ちゃんは白い短パンに鼓笛隊が着るような飾りがついた赤い衣装を身につけ、青い背高帽子をかぶっています。

当時から体格がよかったようで、赤い衣装はパンパン。お腹まわりははち切れそうです。短パンから出た脚も内ももが擦れていました」（芸能担当記者）

この投稿にはファンからの“いじり”を募集するように《写真で一言。》のタイトルがつけられている。

良ちゃんはこれまでも同様のタイトルをつけた投稿をしており、3月23日には本人に加えて、バイきんぐの小峠英二、コロコロチキチキペッパーズのナダル、安田大サーカスのクロちゃん、あばれる君、錦鯉の長谷川雅紀ら、スキンヘッドの面々がサッカー日本代表のユニフォームを着た“ネタ写真”を投稿していた。

今回も投稿直後から、X上には

《股ズレなんかしてません》

《のちのデッカちゃんである》

《小学生時代の高安》

など“いじり”のレスが殺到。26日13時の時点で600を超えるコメントがつき、大喜利状態になっていた。次にはどんな「写真」が投稿されるのか、期待するファンも多そうだ。