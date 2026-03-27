阪神は２７日、甲子園歴史館で阪神タイガース企画展「リリーフ」を開催することを発表した。期間は４月７日から７月２６日となる。同企画では名リリーフ投手として活躍した山本和行氏や中西清起氏、藤川球児監督などのレジェンドＯＢから現役で活躍する岩崎、石井、及川など、現在に至るまでを特集する。また、企画展の一部では日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで行われるファーム公式戦で「阪神ジャガーズデー」が開催されるのに合