6回5安打2失点、無四球6奪三振の好投で白星【MLB】ドジャース8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発登板した。6回2失点の好投で日本人初となる開幕戦2年連続勝利を飾った。試合後には、大谷翔平投手からチーム全員に贈られた粋な開幕プレゼントについて言及。「さすがな存在」と先輩の心遣いに感激の思いを口にしている