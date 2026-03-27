6回5安打2失点、無四球6奪三振の好投で白星

【MLB】ドジャース8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発登板した。6回2失点の好投で日本人初となる開幕戦2年連続勝利を飾った。試合後には、大谷翔平投手からチーム全員に贈られた粋な開幕プレゼントについて言及。「さすがな存在」と先輩の心遣いに感激の思いを口にしている。

先発マウンドを託された山本は、初回から力強い投球を見せた。今季から導入されたABSチャレンジシステム（通称ロボット審判）により判定が変わる場面もあったが、動じずにアウトを重ねた。4回に先制2ランを浴びたものの、そこから6者連続アウトに仕留める粘りを見せた。最速97.4マイル（約156.7キロ）を計測し、6回5安打2失点、無四球6奪三振だった。

大事なシーズン開幕戦、選手のロッカーには「ハッピー・オープニングデー、スリーピート！」とのメッセージとともに、大谷から「セイコー」の時計がプレゼントされた。米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者によると、1本4000ドル（約63万円）だという、

報道陣から贈り物について問われた山本は「やっぱりすごくシンプルに嬉しく思いますし。スタッフの方もすごい嬉しそうにしてたので。やっぱりそういうさすがな存在というか。そういう風に感じました」と笑顔を見せた。“先輩”の人間性に感動していたようだ。（Full-Count編集部）