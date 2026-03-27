【「webアクション」6周年特別企画】 3月27日より実施 【拡大画像へ】 双葉社は3月27日より、同社のマンガサイト「webアクション」が6周年を迎えたことを記念する特別企画を実施する。 今回実施されるのは、webアクション執筆陣のサイン色紙が各1名にあたるプレゼント企画や、人気連載作の無料話大量増量キャンペーンなど。なお、プレゼント企画では、webアクションへの会員登録と、ア