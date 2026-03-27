【「webアクション」6周年特別企画】 3月27日より実施

【拡大画像へ】

双葉社は3月27日より、同社のマンガサイト「webアクション」が6周年を迎えたことを記念する特別企画を実施する。

今回実施されるのは、webアクション執筆陣のサイン色紙が各1名にあたるプレゼント企画や、人気連載作の無料話大量増量キャンペーンなど。なお、プレゼント企画では、webアクションへの会員登録と、アンケートへの入力が必要となる。

また、高野苺氏による新作読切「いつも側で」が公開され、同氏によるマンガ「orange」が全話無料公開。そのほか、新連載6作品が5月1日より順次公開される予定。

抽選で当たる超豪華直筆サイン色紙プレゼント！

第1弾

〇第1弾 3月27日～4月30日

「新婚のいろはさん」ÖYSTER氏

「押しかけギャルの中村さん」おりはらさちこ氏

「小林さんちのメイドラゴン」クール教信者氏

「意味がわかると怖い4コマ」湖西晶氏

「夢みる太陽」高野苺氏

「冒険には、武器が必要だ！～こだわりルディの鍛冶屋ぐらし～」窓口基氏

〇第2弾 5月1日～5月31日

「透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～」岩飛猫氏

「バルバロ！」岩浪れんじ氏

「石神戦記」古日向いろは氏

「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」Sal Jiang氏

「雪はともえに」田亀源五郎氏

「ダンジョンの中のひと」双見酔氏

【注意事項】

※すでに会員登録済の方は新たに登録していただく必要はありません

※当選は発送をもってかえさせていただきます

※入力いただいた個人情報は商品発送の用途のみに使用いたします

※当選された色紙のネットオークション出品や転売を固く禁止させていただきます

※「【５】メールアドレス」は会員照会に使用いたしますので、必ず本サイトに登録しているメールアドレスをご入力ください。

高野苺氏新作読切「いつも側で」

「いつも側で」を読む

眠れない夜はなぜか不安だけが増していく……そんな夜を過ごす社会人ユメミのもとに、お星さまから生まれたというクマのぬいぐるみがやってきた!? そして亡くなったはずの祖母と愛犬も現れて――!?

webアクション人気連載作 無料話大量増量キャンペーン!!

【第1弾】

実施期間：3月27日～4月10日

「orange」高野苺氏 全話無料

「意味がわかると怖い4コマ」湖西晶氏40話無料

「ダンジョンの中のひと」双見酔氏 30話無料

「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」Sal Jiang氏 20話無料

「石神戦記」古日向いろは氏 15話無料

「新婚のいろはさん」ÖYSTER氏 10話無料

「押しかけギャルの中村さん」おりはらさちこ氏 10話無料

「小林さんちのメイドラゴン ルコアは僕の××です。」歌麿氏 10話無料

「小林さんちのメイドラゴン エルマのOL日記」カザマアヤミ氏 10話無料

「小林さんちのメイドラゴン カンナの日常」木村光博氏 10話無料

「小林さんちのメイドラゴン イルルは恋とかわかりません！」こめつぶ氏 10話無料

「小林さんちのメイドラゴン お篭りぐらしのファフニール」ノブヨシ侍氏 10話無料

「冒険には、武器が必要だ！～こだわりルディの鍛冶屋ぐらし～」窓口基氏 10話無料

「バルバロ！」岩浪れんじ氏 7話無料

「雪はともえに」田亀源五郎氏 5話無料

「透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～」岩飛猫氏 55話無料※

※3月27日～3月30日 55話無料、3月30日～4月24日 10話無料

【第2弾】

実施期間：4月10日～4月24日

「ライジングサン」藤原さとし氏 全話無料

グルメもオバケもアイドルも輝く6大新連載!!

〇5.1 (金) 連載開始！

「神様の定食屋」

漫画・暮／原作・中村颯希

30万部超えの人気小説をコミカライズ！ 遺された人と思い出の味を繋ぐ、感涙必至のハートフルストーリー。

〇5.5 (火) 連載開始！

「真田芽依はアイドルの嘘を信じてる」

蘭子

大学生の娘×国民的アイドルのパパ×新人マネージャー、異色のファミリーラブコメ！

〇5.12 (火) 連載開始！

「からうま大好き唐島さん！」

原作・青木健生／漫画・落合ヒロカズ

辛いはうまい！ 激辛料理を食べる女子は素晴らしい！

〇5.19 (火) 連載開始！

「おばけ猫とぼく」

梅サト

クラスでちょっと浮いてる「ぼく」と、自由に宙を浮いてる「猫」の、まったりやさしいショートストーリー！

〇5.26 (火) 連載開始！

「（タイトル未定）」

ゴトウユキコ

お父さんがパパ活？ …の流れから、二人の女子高生は出会ってしまった。

〇5.29 (金) 連載開始！

「文豪のおやつ」

糸なつみ

甘党偏屈小説家の鶯谷先生に原稿を上げてもらうべく、ひよっこ新米編集者の燕くんが、おいしいおやつをお届けします！