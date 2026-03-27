野田サトルの漫画を実写化した映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（公開中）より、物語の鍵を握るアシリパのアチャ（＝アイヌ語で「父」）、ウイルクを演じた井浦新のインタビュー映像が解禁された。あわせて、アシリパ（※リ＝小文字）やインカラマッ（※ラ＝小文字）との回想シーンを捉えた場面写真も公開された。【動画】ウイルク役・井浦新スペシャルインタビュー本作は、明治末期の北海道を舞台に、アイヌの埋蔵金