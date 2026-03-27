なぜトランプ米大統領はイラン攻撃の質問に関して、「パールハーバー」などと回答したのでしょうか？そして高市首相は反論せず、同意もせず、ただ沈黙していました。果たしてこの反応は、「正解」だったのでしょうか？「言語化」のポイントを、英語コーチングスクール経営の専門家が解説します。（トライズ代表三木雄信）トランプ氏「パールハーバー」発言で高市首相の反応は正しかったのか？3月19日（日本時間20日）に米ホワ