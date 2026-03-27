なぜトランプ米大統領はイラン攻撃の質問に関して、「パールハーバー」などと回答したのでしょうか？そして高市首相は反論せず、同意もせず、ただ沈黙していました。果たしてこの反応は、「正解」だったのでしょうか？「言語化」のポイントを、英語コーチングスクール経営の専門家が解説します。（トライズ代表 三木雄信）

トランプ氏「パールハーバー」発言で

高市首相の反応は正しかったのか？

3月19日（日本時間20日）に米ホワイトハウスで行われた日米首脳会談で、世界中が「凍りつく」場面があったのをご存じでしょうか。高市首相の取材に同行した日本メディアの記者が、トランプ米大統領に向けてこう質問しました。《 》内は和訳。

Why didn't you tell us allies in Europe and Asia, like Japan about the war before taking Iran? So we are very confused about Japanese.

《なぜイラン侵攻前に、日本をはじめとするヨーロッパやアジアの同盟国に戦争のことを知らせなかったのですか？私たち日本側は非常に困惑しています。》

するとトランプ大統領は、記者を真っ直ぐ見ながらこう言い放ったのです。

One thing, you don't want to signal too much when we go in. We went in very hard.And we didn't tell anybody about it. Because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Why didn't you tell me about Pearl Harbor?

《一つ言えることは、侵攻する際にあまり多くの兆候を見せないものです。私たちは非常に厳しい状況下で侵攻しました。そして、誰にも知らせませんでした。奇襲攻撃をしたかったからです。奇襲攻撃について日本以上に詳しい国があるでしょうか？なぜパールハーバー（真珠湾攻撃のこと）を知らせなかったのですか？》

上記は直訳です。意訳すると、《なぜイラン攻撃を事前に知らせなかったのかって？逆に聞くが、なぜ日本人は真珠湾攻撃を教えてくれなかったんだ？》といったニュアンスです。つまり、イランへの奇襲攻撃の正当化と、質問に対して皮肉を込めて、冗談を交えて回答したのです。

このやり取りの間、高市首相は大きく目を見開き、口はつぐんだまま微妙な表情をしていました。一部の記者や関係者から笑いが出た一方で、首相は笑いませんでした。反論もせず、同意もせず、ただ沈黙していました。

果たしてこの高市首相の反応は、「正解」だったのでしょうか？

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