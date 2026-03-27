もはや日常風景となった黒字企業のリストラなどの早期退職者募集。これに50代の応募者が少なくないのは、割増退職金や特別加算金が上乗せされるからだ。しかし、人事ジャーナリストの溝上憲文さんは「残りの十数年の仕事、さらに老後の生活をどうしていくのか、自分でしっかりと考えた上で選択してほしい」という――。写真＝iStock.com／Nyantanan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Nyantanan■旧統一教会の職員340人が早