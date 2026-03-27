●アストロズ0−3エンゼルス○＜現地時間3月26日ダイキン・パーク＞ロサンゼルス・エンゼルスがヒューストン・アストロズとの開幕戦に完封勝利。マイク・トラウト外野手（34）が「2番・中堅」でフル出場し、決勝本塁打を放った。両軍スコアレスの7回表、ここまで3四球のトラウトが第4打席に立つと、2番手右腕ブルボーが内角へ投じた96.2マイル（約154.8キロ）のフォーシームを一閃。左翼スタンド上段に飛び込む確信