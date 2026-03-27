● アストロズ 0−3 エンゼルス ○

＜現地時間3月26日 ダイキン・パーク＞

ロサンゼルス・エンゼルスがヒューストン・アストロズとの開幕戦に完封勝利。マイク・トラウト外野手（34）が「2番・中堅」でフル出場し、決勝本塁打を放った。

両軍スコアレスの7回表、ここまで3四球のトラウトが第4打席に立つと、2番手右腕ブルボーが内角へ投じた96.2マイル（約154.8キロ）のフォーシームを一閃。左翼スタンド上段に飛び込む確信の一発で試合の均衡を破った。主砲の一発で勢いづいた打線は8回表にも1点を加え、9回表には3番ノーラン・シャヌエルの1号ソロでダメを押した。

投げては、初の開幕投手を務めた右腕ホセ・ソリアーノが6回2被安打、7奪三振、無失点の好投。先制直後の7回裏にはMLB初登板の右腕ウォルバート・ウレーニャが二死一、二塁とピンチを招いたが、火消し投入の左腕チェイス・シルセスが2番アルバレスを1球で二ゴロに仕留めた。

8回以降は左腕ドリュー・ポメランツ、右腕ジョーダン・ロマノと新加入の両投手がゼロを並べ、同地区カード4連戦を白星発進。カート・スズキ新監督の初陣を飾った。