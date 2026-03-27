朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金前8：14〜9：50）が、27日に放送。この日の放送をもって、約1年におよぶ歴史に幕を閉じるが、テーマソング「breakfast」を担当しているMrs. GREEN APPLEがVTRでコメントを寄せた。【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！“日曜”朝の顔となった谷原章介冒頭「谷原さん、スタジオの皆さん、サン！シャインをご覧の皆さん、おはようございます！Mrs. GREEN APPLEです」とあいさ