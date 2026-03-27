なぜ「アルファード」専門？ ハイヤー新拠点が都内誕生へ 4月開設国際ハイヤー株式会社は2026年4月1日、ハイヤー業界で初となる「アルファード」のみを取り扱う専門拠点「日本橋支店（仮称）」を東京都中央区に新設します。全車両にムーンルーフを完備し、役員送迎やインバウンド需要に対応する計画です。【画像】超かっこいい！1200万円超え「4人乗りアルファード」を画像で見る！（30枚以上）昨今、ハイヤーにおける移動体