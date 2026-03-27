なぜ「アルファード」専門？ ハイヤー新拠点が都内誕生へ 4月開設

国際ハイヤー株式会社は2026年4月1日、ハイヤー業界で初となる「アルファード」のみを取り扱う専門拠点「日本橋支店（仮称）」を東京都中央区に新設します。

全車両にムーンルーフを完備し、役員送迎やインバウンド需要に対応する計画です。

【画像】超かっこいい！1200万円超え「4人乗りアルファード」を画像で見る！（30枚以上）

昨今、ハイヤーにおける移動体験へのニーズが高まりを見せています。

こうした動向を受け、国際ハイヤー株式会社は2026年4月1日に、ハイヤー業界で初めてとなる「アルファード専門拠点」を東京都中央区に立ち上げることを明らかにしました。

同社はこの拠点を軸に、新しい発想でサービスの品質向上と供給体制の強化を図るとしています。

新たに開設される「日本橋支店（仮称）」は、アルファードに特化した運用を行うのが特徴です。

同支店に配備される車両には、すべて電動で開閉可能なガラス製の「ムーンルーフ」が採用されます。

自然の光を車室内に取り入れることで、開放感のある空間を確保する狙いがあります。

主な利用層として、企業の役員送迎やホテルを利用する訪日外国人などの需要を見込んでおり、乗客に対して快適な移動の時間を提供します。

国際ハイヤー、業界初の「アルファード」専門拠点 日本橋支店（仮称）を4月開設、なぜ？

今後の展開として、2027年度を目処にアルファード100台を稼働させる目標を掲げています。

東京都心の交通の要所である日本橋箱崎町という立地条件を活用し、法人客を軸とした新規顧客の開拓と、安定した配車体制を構築する方針です。

同社は今回の拠点開設を通じて、移動そのものの価値を単なる目的地への手段から、ひとつの体験へと変化させることを目指しています。

そして、多様化する利用者の要望に応えるサービスを継続して展開する構えです。