「予備軍」まで含めた患者数は約1800万人――日本人の7人に1人がリスクを抱えている糖尿病。とりわけこの時期は春の健康診断が近づいてきて、自分の血糖値が気になる人も多いのではないか。長く診てもらう病気だからこそ、主治医も腕の立つ人を選びたい。軌道修正の上手な「伴走者」を探そう「残念ながら糖尿病は完治する病気ではありませんが、病を得たことを機に自分の体に気をつけるようになった方もたくさんいます。基本的な治