【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Man深澤辰哉が、テレ東にて3月30日24時30分より放送される、有田哲平（くりぃむしちゅー）主演のシチュエーションコメディ『アリフォルニア』（全4話）に出演する。 ■「深澤君、もぐら、兎は天才」（くりぃむしちゅー有田哲平） TVコントは約20年ぶりとなる有田哲平（くりぃむしちゅー）。共演には、深澤辰哉の他、鈴木もぐら（空気階段）、兎（ロングコ