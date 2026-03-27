4月17日よりテレビ東京のドラマ9枠で放送される濱田岳主演ドラマ『刑事、ふりだしに戻る』のメインビジュアルが公開された。 参考：濱田岳主演ドラマ『刑事、ふりだしに戻る』4月17日より放送共演に石井杏奈＆鈴木伸之 本作は、『財閥復讐』（テレ東系）、『ディアマイベイビー』（テレ東系）、『ひと夏の共犯者』（テレ東系）に続き、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同製作した完全オリジナル