4月17日よりテレビ東京のドラマ9枠で放送される濱田岳主演ドラマ『刑事、ふりだしに戻る』のメインビジュアルが公開された。

参考：濱田岳主演ドラマ『刑事、ふりだしに戻る』4月17日より放送 共演に石井杏奈＆鈴木伸之

本作は、『財閥復讐』（テレ東系）、『ディアマイベイビー』（テレ東系）、『ひと夏の共犯者』（テレ東系）に続き、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同製作した完全オリジナル漫画＆ドラマ化の第4弾となるタイムリープサスペンス。

脚本を手がけるのは、『レプリカ 元妻の復讐』（テレ東系）などの吉田康弘。『夫よ、死んでくれないか』（テレ東系）などの佐藤竜憲らが監督を務める。

恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠。ある日、凶悪犯を追い詰める中、現場で命を落とした――はずだったが、目を覚ますと、そこは10年前の2016年。刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日だった。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍。そして、まだ生きている恋人の命を救おうと大奮闘する。するとその裏にあった警察組織の闇が明らかになり……。

主人公で刑事の百武誠を濱田、地方紙の記者であり、誠の恋人・佐伯美咲を石井杏奈、誠の同期であり、バディになる吉岡貴志を鈴木伸之が演じるほか、誠の先輩刑事である川島久美を板谷由夏、刑事課の強行盗犯係刑事係長・黒崎淳を生瀬勝久、年齢不詳の不思議で怪しげな謎多き老婆・リリーを戸田恵子、山梨県警の指導官でエリート・笹木綾世を塚本高史、そして暴力団『信槍会』構成員・槇村芳樹を池内博之が務める。

公開されたメインビジュアルは、タイムリープをモチーフにした背景に、ふりだしに戻り美咲（石井杏奈）を救おうとする誠（濱田岳）の強い眼差しが写し出されている。

さらに、本作の主題歌が、4月1日に発売されるDISH//の6th Full Album『aRange』に収録されている「ヒーロー」に決定。主人公の誠が、恋人である美咲の命を救おうと大奮闘する姿を連想させる歌詞が印象的な、前向きで勢いのある楽曲となっている。DISH//の北村匠海は本作について「このドラマで、他ではないあなたのためならヒーローになれる。なってみせる。負けないさと泣きながら笑う岳くんの姿がなんだか想像できました」とコメントを寄せた。

北村匠海（DISH//）（主題歌担当）コメントこの作品のストーリーを俯瞰で見た際に感じたことは、弱さを肯定することで歩める道があるということでした。ただ、ヒーローはいつだって誰かを助ける為に猪突猛進で手を差し伸べるけど、そのヒーローが辛い時、誰がその人を助けるの？ と自分に対する疑問も生まれ、僕自身のここ最近感じる孤独感みたいなものと照らし合わせて書きました。人は間違うこともある、でもその間違いが一生の心の隙間風になることもある、そんな隙間を過去を変えることで未来、現在に染みないように、願う、叶えるドラマだと感じています。少しずつ自分自身の心の隙間に触れていく、その隙間を過去を変えていく中で出会う人が埋めていく。つまり、誰かは誰かのヒーローであって、その誰かも誰かのヒーローであると。このドラマで、他ではないあなたのためならヒーローになれる。なってみせる。負けないさと泣きながら笑う岳くんの姿がなんだか想像できました。北村匠海（DISH//）（文＝リアルサウンド編集部）