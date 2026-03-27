巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が２６日、任された開幕マウンドで球団史に名前を刻む覚悟を語った。大役を前にしても平常心は崩さない。「自分にとっても初登板なので、思いきって投げたいです」。静かな口調の奥に、闘志を燃やした。相手は昨季の王者・阪神だ。昨秋ドラフトで指名されてから心待ちにしていたのが二冠・佐藤輝との対戦だった。「実際に対戦するのは初めてなので」と足元を見つめなが