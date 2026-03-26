巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が２６日、任された開幕マウンドで球団史に名前を刻む覚悟を語った。大役を前にしても平常心は崩さない。「自分にとっても初登板なので、思いきって投げたいです」。静かな口調の奥に、闘志を燃やした。

相手は昨季の王者・阪神だ。昨秋ドラフトで指名されてから心待ちにしていたのが二冠・佐藤輝との対戦だった。「実際に対戦するのは初めてなので」と足元を見つめながら、「楽しみ。使えるボールは全部使う」と全球種で真っ向から挑む。

阪神打線のイメージはできている。今年１月、「原点」と呼ぶ鷺宮製作所で始動した日にも「開幕カードはすごく大事。しっかり勝てるように、勝ちに貢献できるように」と、早くも照準を合わせていた。「１、２番がしっかり塁に出て、それを３、４、５番で返してくる」という強力打線の分断へ。４番斬りを含めたクリーンアップをいかに封じるかが鍵を握る。

「去年のセ・リーグのチャンピオンなので、開幕戦から勝てればいい。試合を作れることが持ち味だと思っているので、明日もできればいい」

球団で新人が開幕投手を務めるのは１９６２年・城之内邦雄以来、６４年ぶり。勝利となれば球団史上初の快挙となる。注目の１球目は「サイン通りに投げようと思います」と笑った。強調も、誇張もない。竹丸が冷静に見据えた開幕マウンドへ。舞台は整った。

◆同一年に新人２人が開幕投手は７４年ぶり 巨人のドラ１・竹丸とロッテのドラ２・毛利（明大）の新人２投手が開幕戦の先発。同一年にルーキー２人が開幕投手を務めるのは１９５２年の三船（阪神）と大田垣（広島）以来で、２リーグ制以降で３度目。７４年前はともに白星を挙げている。