2026年3月1日に「マルハニチロ」から社名を変更した大手食品会社Umios（ウミオス、東京都港区）が、「回転寿司（ずし）に関する消費者実態調査」の一環で調べた「回転寿司店に行った際に最もよく食べているネタ」ランキングの結果を紹介しています。【画像】意外な《ネタ》もランクイン？TOP5を見る！男女別も画像でチェック！（29枚）調査は2月17日から同月20日、月に1回以上回転寿司を利用する全国の15〜59歳の男女を対