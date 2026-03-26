俳優の中条あやみさん（29）が2026年3月22日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つキャミソールのセットアップコーデを披露した。「美しかった」中条さんは、「パリ ルーヴル美術館のクール･カレにて、ニコラ･ジェスキエールによる2026秋冬ウィメンズ･コレクションを発表」とコメントを添えて、ルイ・ヴィトンのショーに出席した際の動画を投稿した。ショーを振り返って、「人がなぜ衣服を着るのかというそもそも