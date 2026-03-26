【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Adoの新曲「春に舞う」が4月6日21時より放送がスタートするABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』新シリーズの主題歌に決定した。 Adoは主題歌と挿入歌を担当。『今日、好きになりました。』との年間タイアップとなる。 ■切なさと高揚感が同居する爽快でアップテンポな楽曲 「春に舞う」は、『今日好き』主題歌のために書き下