Ado『今日、好きになりました。』新シリーズ主題歌に新曲「春に舞う」が決定！挿入歌も担当

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Adoの新曲「春に舞う」が4月6日21時より放送がスタートするABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』新シリーズの主題歌に決定した。

Adoは主題歌と挿入歌を担当。『今日、好きになりました。』との年間タイアップとなる。

■切なさと高揚感が同居する爽快でアップテンポな楽曲

「春に舞う」は、『今日好き』主題歌のために書き下ろされた新曲。「花びら 染めてく空 色づきはじめる視線の先に 今、好きだと気づいた」という瑞々しい一節や「知らなかった切なさに 滲んだ君の背中が見えた ほろりほろりほろり 溢れる前に ちゃんと伝えなきゃ」と、募る想いを抑えきれなくなる心の変化を鮮明に描いており、切なさと高揚感が同居する爽快でアップテンポな曲調が『今日好き』の世界観に華を添える。

作詞はトミタカズキ（SUPA LOVE） 、藤原優樹（SUPA LOVE）が、 作曲と編曲はトミタカズキ（SUPA LOVE）が手掛けた。

なお3月26日よりTikTokなどのSNSにて「春に舞う」の音源の一部を聴くことができる。

■番組情報

ABEMA『今日、好きになりました。』シリーズ最新作

初回放送：04/06（月）21:00～

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アイ・アイ・ア」

2026.03.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Hibana』

■【画像】『今日、好きになりました。』のロゴ

■関連リンク

「春に舞う」試聴はこちらから

https://www.tiktok.com/share/music/7620724720891856913

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/