旧統一教会の清算手続きの影響について話す今中誠真さん＝26日午後、東京都千代田区世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の信者らが26日、東京都内で記者会見し、東京高裁の解散命令決定（教団は特別抗告）で始まった清算手続きにより、信仰に影響が出ていると訴えた。信者延べ約2200人のアンケートでは、教会で葬儀が開けなくなったり、開けるかどうか分からなくなったりしたとの回答が約3割に上った。清算人は教団関連施設の