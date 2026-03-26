TBSの若林有子アナウンサー(29)が25日、自身のインスタグラムを更新。デコ出しショットが反響を呼んでいる。 【写真】かわいいオデコ＆美味しそうなドーナツ 「いつか食べたドーナツと今日食べたドーナツ中にクリームが入っているのが好きです！」と投稿。イチゴが乗ったドーナツを手に、おでこを出した髪形で笑みを浮かべる写真などを掲載した。 同局の同期の篠原梨菜アナウンサ&