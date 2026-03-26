『ソニックレーシング クロスワールド』の有償DLC第4弾『ロックマン パック』が3月26日より配信開始された。 【画像あり】参戦するキャラクター・マシン・コース 本DLCでは、レーサーとして「ロックマン」と「ブルース」が参戦。『ロックマン』の世界を再現した特別コース「ワイリーキャッスル」や、コラボマシン「ラッシュロードスター」が登場する。さ