『ソニックレーシング クロスワールド』の有償DLC第4弾『ロックマン パック』が3月26日より配信開始された。

【画像あり】参戦するキャラクター・マシン・コース

本DLCでは、レーサーとして「ロックマン」と「ブルース」が参戦。『ロックマン』の世界を再現した特別コース「ワイリーキャッスル」や、コラボマシン「ラッシュロードスター」が登場する。さらに、ジュークボックスに『ロックマン』の楽曲が追加され、ゲーム内のBGMとして使用できる。

『ロックマン パック』は、ゲーム本編とシーズンパスがセットになった「デジタルデラックスエディション」または「シーズンパス」の購入で入手可能となっている。

あわせて、DLCの配信を記念したゲーム内イベント「ロックマンフェスタ」が3月27日9:00から3月30日8:59（JST）まで開催される。イベントは3チームに分かれて順位点の合計数を競うオンラインレースで、「タッチダッシュ」の回数を競うなど、フェスタごとの特殊ルールが設けられている。

また、配信記念キャンペーンも実施中。ソニック公式Xとロックマン公式X の両アカウントをフォローし、キャンペーン投稿のリポストまたはハッシュタグ付き投稿を行うことで応募できる。抽選で各1名に、PS5版パッケージとフィギュアまたはプラモデルのセットが当たる。実施期間は3月26日12:00から4月5日23:59まで。

なお、ニンテンドーeショップでは『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが40%OFFとなるセールが開催中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）