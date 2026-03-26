秩父鉄道 [東証Ｓ] が3月26日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1.4億円→4.5億円(前期は2.7億円)に3.2倍上方修正し、一転して66.7％増益を見込み、一気に37期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の1.3億円の赤字→1.7億円の黒字(前年同期は2億円の黒字)に増額し、一