サーティワンアイスクリームが、アイスとケーキを組み合わせたシリーズ「31PATISSERIE（サーティワンパティスリー）」の新商品として、「31チョコレートラズベリーケーキmade from ラブポーションサーティワン」を4月1日から発売する。【写真】3種のナッツをトッピング！キャラメルリボンがケーキに新商品は、ラズベリーとホワイトチョコレート風味のアイスクリームに、専用開発のラズベリー香るガトーショコラを組み合わせた