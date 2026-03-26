サーティワン、人気フレーバー“恋の媚薬”がケーキに進化 新作3種発売へ
サーティワンアイスクリームが、アイスとケーキを組み合わせたシリーズ「31PATISSERIE（サーティワンパティスリー）」の新商品として、「31チョコレートラズベリーケーキmade from ラブポーションサーティワン」を4月1日から発売する。
【写真】3種のナッツをトッピング！キャラメルリボンがケーキに
新商品は、ラズベリーとホワイトチョコレート風味のアイスクリームに、専用開発のラズベリー香るガトーショコラを組み合わせたケーキ。アイスとケーキの層が重なり合うことで、サーティワンならではの味わいを一度に楽しめる構成となっている。トッピングには、フレーバーに使用されているハート型菓子やチョコレートフレーク、ロゴ入りチョコプレートをあしらい、華やかな見た目にもこだわった。
ベースとなる「ラブポーションサーティワン」は、ラズベリーソース入りのハート型菓子がアクセントの人気フレーバーで、「サーティワン#推しフレーバー総選挙2025」で2度目の1位を獲得した代表的な存在。魅惑的な味わいから“恋の媚薬”とも称されている。
「31PATISSERIE」は、アイスクリーム専門店ならではの視点で生まれた新しいケーキカテゴリーで、アイスと専用ケーキ、ナッツやクランチなどを層状に重ねた本格スイーツとして人気を集めている。誕生日やイベントだけでなく、日常のご褒美や手土産としての需要も見込む。
同時に、「31ダブルチョコレートケーキmade from チョコレートフレーバーズ」、「31キャラメルナッティケーキmade from キャラメルリボン」も展開。いずれも価格は2500円で、サイズは縦約6.5センチ、横約15センチ、高さ約5.8センチとなっている。アイスとケーキの魅力を融合させた新たなスイーツ提案として、幅広い層に訴求していく。
【写真】3種のナッツをトッピング！キャラメルリボンがケーキに
新商品は、ラズベリーとホワイトチョコレート風味のアイスクリームに、専用開発のラズベリー香るガトーショコラを組み合わせたケーキ。アイスとケーキの層が重なり合うことで、サーティワンならではの味わいを一度に楽しめる構成となっている。トッピングには、フレーバーに使用されているハート型菓子やチョコレートフレーク、ロゴ入りチョコプレートをあしらい、華やかな見た目にもこだわった。
「31PATISSERIE」は、アイスクリーム専門店ならではの視点で生まれた新しいケーキカテゴリーで、アイスと専用ケーキ、ナッツやクランチなどを層状に重ねた本格スイーツとして人気を集めている。誕生日やイベントだけでなく、日常のご褒美や手土産としての需要も見込む。
同時に、「31ダブルチョコレートケーキmade from チョコレートフレーバーズ」、「31キャラメルナッティケーキmade from キャラメルリボン」も展開。いずれも価格は2500円で、サイズは縦約6.5センチ、横約15センチ、高さ約5.8センチとなっている。アイスとケーキの魅力を融合させた新たなスイーツ提案として、幅広い層に訴求していく。