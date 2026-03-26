日本野機構は26日、一軍登録公示を発表した。開幕一軍を掴んだ新人選手を見ていくと、オープン戦12球団2位の打率.323をマークした広島ドラフト1位の平川蓮（仙台大）、球団の新人では64年ぶりに開幕投手を務める巨人同1位・竹丸和幸（巨人）、西武の同1位・小島大河（明治大）と、ドラ1は3人開幕一軍入りを果たした。2位以降の選手を見ていくと、球団の新人では76年ぶりに開幕投手を務めるロッテ同2位・毛利海大（明治大）、