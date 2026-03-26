日本野機構は26日、一軍登録公示を発表した。

開幕一軍を掴んだ新人選手を見ていくと、オープン戦12球団2位の打率.323をマークした広島ドラフト1位の平川蓮（仙台大）、球団の新人では64年ぶりに開幕投手を務める巨人同1位・竹丸和幸（巨人）、西武の同1位・小島大河（明治大）と、ドラ1は3人開幕一軍入りを果たした。

2位以降の選手を見ていくと、球団の新人では76年ぶりに開幕投手を務めるロッテ同2位・毛利海大（明治大）、オープン戦6試合に登板して防御率0.00と抜群の安定感を誇った西武同2位・岩城颯空（中央大）、オープン戦に7試合に登板した同2位の広島・齊藤汰直（亜細亜大）、オープン戦打率.261の同3位の広島・勝田成（近畿大）などが一軍入り。

さらに育成ドラフトでプロ入りを果たしながら、オープン戦での活躍が認められ、開幕前に支配下選手となった中日の育成1位・牧野憲伸（オイシックス新潟）も開幕一軍を掴んだ。

◆ 開幕一軍を掴んだ新人選手たち

＜パ・リーグ＞

▼ ソフトバンク

2位 13 稲川 竜汰（九州共立大・投）

3位 26 鈴木 豪太（大阪商業大・投）

▼ 日本ハム

なし

▼ オリックス

なし

▼ 楽天

6位 45 九谷 瑠（王子・投）

▼ 西武

1位 10 小島 大河（明治大・捕）

2位 20 岩城 颯空（中央大・投）

▼ ロッテ

2位 13 毛利 海大（明治大・投）

＜セ・リーグ＞

▼ 阪神

3位 34 岡城 快生（筑波大・外）

▼ DeNA

なし

▼ 巨人

1位 21 竹丸 和幸（鷺宮製作所・投）

2位 30 田和 廉（早稲田大・投）

3位 36 山城 京平（亜細亜大・投）

▼ 中日

2位 16 櫻井 頼之介（東北福祉大・投）

＜育成＞

1位 68 牧野 憲伸（オイシックス・投）※開幕前に支配下選手登録

▼ 広島

1位 51 平川 蓮（仙台大・外）

2位 11 齊藤 汰直（亜細亜大・投）

3位 0 勝田 成（近畿大・内）

5位 38 赤木 晴哉（佛教大学・投）

▼ ヤクルト

なし