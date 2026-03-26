Snow Manの佐久間大介がInstagramで、自身の主演映画『スペシャルズ』の保育士ルックと殺し屋ルックの二面性があるオフショットを公開した。 【写真】佐久間大介の保育士ルック＆殺し屋ルックのギャップある『スペシャルズ』オフショット①～③ ■サスペンダー姿のクールな“元殺し屋の顔”のオフショットも披露 佐久間は「ダイヤにはあじさい園で働く顔と、殺し屋の顔、2つの顔があります」と添え