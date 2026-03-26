Snow Manの佐久間大介がInstagramで、自身の主演映画『スペシャルズ』の保育士ルックと殺し屋ルックの二面性があるオフショットを公開した。

【写真】佐久間大介の保育士ルック＆殺し屋ルックのギャップある『スペシャルズ』オフショット①～③

■サスペンダー姿のクールな“元殺し屋の顔”のオフショットも披露

佐久間は「ダイヤにはあじさい園で働く顔と、殺し屋の顔、2つの顔があります」と添えて計7点の写真を公開。佐久間が『スペシャルズ』で演じているダイヤは、児童養護施設「あじさい園」で働く一方、“伝説の元殺し屋”であるという二面性を持っている。

1枚目は“あじさい園で働く顔”。くまがプリントされたオレンジ色のエプロンをまとい黒縁メガネをかけた銀髪の佐久間が、両頬に人差し指をあてて口角を上げて笑顔。となりには“えがお”と書かれている。

2枚目は赤いキャップに色付きメガネ、“GUAM”と書かれた白いTシャツに黒いジャージをあわせ、さらにスポーツサンダルというラフな姿でシャッターの前に立つアンニュイな表情。3枚目はモニターに写ったキャップ姿で手にしたトマトを見つめる横顔アップ。4枚目では白Tシャツ＆サスペンダーを合わせた黒パンツ姿で窓に寄りかかっている。

5枚目はシーサーが描かれた“OKINAWA”Tシャツをまとい、黒いジャージ姿で虚無顔でほほ笑んでいる。6枚目は黒いTシャツ＆サスペンダーをつけた黒いパンツ姿で、男の子に日除けの傘をさしてあげている後ろ姿。7枚目は4枚目と同じ場所で、逆光に照らされたシルエットが美しい横向きショットになっている。

コメント欄には「こんな保育士さんに会いたい」「笑顔ポーズ保護したい」「サスペンダールック似合う」「殺し屋の冷酷な眼差しも好き」「ギャップえぐい」「子どもに傘さしてあげるのメロい」などといったファンの声が続々と到着。

佐久間はInstagramで他にもダイヤの二面性が伝わる『スペシャルズ』オフショットを続々と公開している。

■「ダイヤにはあじさい園で働く顔と、殺し屋の顔、2つの顔があります」（佐久間）

■子役・永谷咲笑ちゃんとの和やかオフショット

■商店街のど真ん中にキャストがズラリ並んだ強面オフショット