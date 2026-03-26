創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。今回のテーマは「旅」。まずは「この1年間で旅した場所」について聞きました。【グラフ】１回の旅行で使った総額は？* * * * * * *【回答者数】666人【平均年齢】59.53歳【回答者の内訳】20代…14人／30代…33人／40代…74人／50代…174人／60代…246人／70代…106人