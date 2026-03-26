上方歌舞伎の名作『曽根崎心中』の舞台が、シネマ歌舞伎として4月10日から全国公開される。映像でよみがえる２００９年４月の舞台では、悲恋物語の中心となる遊女、お初を人間国宝・四世坂田藤十郎さん（２０２０年死去、公演当時77歳）、お初の恋人の商人、徳兵衛を藤十郎さんの長男、四代目中村鴈治郎さん（現在67歳、公演時50歳）が演じた。『曽根崎心中』は、大ヒットの映画『国宝』で重要な役割を担っている演目。『国宝』の